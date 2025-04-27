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Мать Тиммы впервые высказалась о смерти сына: «Отношения с Седоковой разрушили его как личность»

Янис Тимма.
Фото Global Look Press
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Мама погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Аусма Тимма впервые прокомментировала трагедию, которая случилась с ее сыном.

Анна Седокова и&nbsp;Янис Тимма.«Почтите память человека, который захотел уйти». Седокова впервые прокомментировала смерть Тиммы

«Мне нелегко говорить о случившейся трагедии даже сейчас. Потому что каждая мать, потерявшая своего ребенка, поймет мою боль. Тупую, сильную, непреходящую боль в сердце. Знает, как опустела жизнь. Моему сыну было всего 32 года. И боль этой утраты — не только в том, что Яниса больше нет. Боль в том, как все произошло», — написала мама Тиммы в своих соцсетях.

По ее словам, причина этой трагедии — одна ошибка.

«Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную как океан, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности. Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность. Забрали все, что он создавал 32 года. Все, ради чего он жил», — заявила Аусма Тимма.

Также она утверждает, что исчезли все многомиллионные накопления сына и его личные вещи.

«Все, что наш сын заработал своим трудом, ушло в финансовые вложения в виде недвижимости, которая была оформлена на жену. Но это все не имеет значения вообще, для нас главное — восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного тем человеком, который еще вчера возносил его до небес. Мы хотим узнать правду и восстановить справедливость. Не из мести, а из любви. Любви к Янису», — подчеркнула Аусма Тимма.

17 января Тимма был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. В начале декабря 2024-го спортсмен развелся с Анной Седоковой. Отец Тиммы в интервью «СЭ» рассказывал, что считает смерть баскетболиста подстроенной.

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Янис Тимма
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