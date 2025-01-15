Мамаев рассказал, что мог отсудить у государства компенсацию в 300 миллионов за время в тюрьме

Экс-игрок «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что мог отсудить у государства компенсацию за проведенное время в тюрьме.

«Я мог подать иск, по которому государство должно было все компенсировать. Сумма нереальная — около 300 миллионов рублей», — сказал Мамаев в подкасте Федора Смолова Smol Talk .

По словам бывшего спортсмена, после освобождения он подал аппеляцию и смог добиться пересмотра дела, в результате чего его пребывание в заключении было признано незаконным. Мамаев уточнил, что в сумму компенсации включены все выплаты, которые он не получил по условиям своих контрактов. Однако он решил не подавать иск, поскольку счел это неправильным решением.

В 2018 году Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками драк в центре Москвы, в результате чего пострадали люди. Суд вынес решение об их тюремном заключении. Мамаев был осужден на один год и пять месяцев, а Кокорин — на один год и шесть месяцев.

Профессиональная карьера Мамаева завершилась в 2022 году. За время своей спортивной жизни он играл за такие клубы, как «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки», где выступал в позиции полузащитника.