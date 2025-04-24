Мамиашвили назвал украинку Коляденко несчастным человеком за отказ пожимать руку россиянам

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил украинке Ирине Коляденко, которая принципиально не пожимает руку россиянкам.

«Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально», — цитирует «ВсеПроСпорт» Мамиашвили.

Ранее борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Европы Коляденко в интервью украинским СМИ заявила, что никогда не пожимает руку соперницам из России, потому что «они недостойны бороться с нами».

Глава ФСБР подчеркнул, что рукопожатие — это обязательная процедура, которая показывает уважение к противнику.

«Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — добавил Мамиашвили.