Мамиашвили назвал украинку Коляденко несчастным человеком за отказ пожимать руку россиянам

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил украинке Ирине Коляденко, которая принципиально не пожимает руку россиянкам.
«Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально», — цитирует «ВсеПроСпорт» Мамиашвили.
Ранее борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Европы Коляденко в интервью украинским СМИ заявила, что никогда не пожимает руку соперницам из России, потому что «они недостойны бороться с нами».
Глава ФСБР подчеркнул, что рукопожатие — это обязательная процедура, которая показывает уважение к противнику.
«Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — добавил Мамиашвили.