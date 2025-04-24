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Сегодня, 15:34

Мамиашвили назвал украинку Коляденко несчастным человеком за отказ пожимать руку россиянам

Михаил Мамиашвили.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил украинке Ирине Коляденко, которая принципиально не пожимает руку россиянкам.

«Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально», — цитирует «ВсеПроСпорт» Мамиашвили.

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Ранее борец вольного стиля, трехкратная чемпионка Европы Коляденко в интервью украинским СМИ заявила, что никогда не пожимает руку соперницам из России, потому что «они недостойны бороться с нами».

Глава ФСБР подчеркнул, что рукопожатие — это обязательная процедура, которая показывает уважение к противнику.

«Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — добавил Мамиашвили.

Источник: vseprosport.ru
Михаил Мамиашвили
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