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Мамиашвили: «Подавляющее большинство мирового спортивного сообщества готово к диалогу с Россией»

Даниил Аршавский
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об улучшении отношения к России в мировых спортивных организациях.

18 ноября министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о начале сближения позиций между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе условий допуска спортсменов к участию в международных турнирах.

«Трудно не согласиться со словами министра, тем более эти же идеи озвучивал и глава государства. Мы должны использовать любую возможность, при этом тиражируя национальные интересы. Надо обсуждать и находить компромиссы, тем более что подавляющее большинство спортивного сообщества готово к диалогу и категорически не приемлет путь изоляции», — цитирует Мамиашвили «ВсеПроСпорт».

С 2022 года большинство российских и белорусских спортсменов были отстранены международными федерациями от участия в международных соревнованиях.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Михаил Дегтярев
Михаил Мамиашвили
МОК

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