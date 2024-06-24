Мария Киселева назвала попадание под санкции ЕС поводом для поздравлений

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева прокомментировала попадание в санкционный список ЕС в рамках 14-го пакета санкций против России.

«Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества», — приводит ТАСС слова Киселевой.

Известная телеведущая подчеркнула, что Россия всегда выступала за укрепление взаимоотношений между странами, и спорт был одним из направлений этой плодотворной работы.

«Уважаемые составители санкционных списков, спасибо за высокую оценку моей деятельности на благо России! Верю, что здравый смысл к вам вернется. Мать у человека одна, и Родина у человека одна. По-моему, это очевидно», — добавила многократная чемпионка мира и Европы.

Кроме Киселевой Евросоюз в понедельник, 24 июня, объявил об ограничительных мерах в отношении ряда лиц, например, исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) и певицы Полины Гагариной.