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Захарова — о кампании США по изоляции российского спорта: «Для провокации сейчас самое время»

Артем Бухаев
Корреспондент
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление пресс-службы СВР о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта.

«Сейчас для провокации самое время: чудовищная организация Олимпийских игр в Париже, скандал за скандалом. Мировое сообщество начинает понимать, что все доводы, которые приводила Россия, это правда. И про трансгендерность, которая убивает спорт, и про нечистоплотность чиновников Олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом, и про использование темы допинга как оружия против неугодных спортсменов», — сказала Захарова «СЭ».

Пресс-служба СВР сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

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