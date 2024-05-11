Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 миллионов рублей

Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 306 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ведомство заблокировало счета промоушена Eagle FC, благотворительного фонда имени Хабиба Нурмагомедова, а также ряда других фирм, связанных со спортсменом.

После завершения карьеры Нурмагомедов открыл несколько десятков фирм в различных отраслях: продаже спортивного питания, туризме и многих других. Отмечается, что впоследствии боец вышел из организаций «Сильди», «Первый мобильный», а также «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив», оставив в руководстве своих близких и друзей.

Как утверждает Mash, ряд компаний, связанных с Нурмагомедовым, закрылись после проверок ФНС из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Источник заявляет, что-то же самое грозит промоушену Eagle FC, который Хабиб основал в 2020 году.

Общая сумма задолженности Нурмагомедова составляет 306 688 389 рублей.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Спортсмен выиграл все 29 поединков в профессиональной карьере в ММА.