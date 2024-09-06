Mash: певца Mr. Credo обвинили в мошенничестве на 5,4 миллиона рублей

Исполнителя Mr. Credo (настоящее имя — Александр Махонин) обвинили в мошенничестве на миллионы рублей после того, как он не явился на концерт в Казахстане, утверждает Telegram-канал Mash.

По информации источника, компания Suarg Astana договорилась с певцом о его участии в фестивале в Астане и Алма-Ате минувшим летом. За это певец запросил сумму в 5,4 миллиона рублей. При этом с Махониным не стали заключать официальный договор и выплатили все деньги наличными в его квартире в Москве.

13 июля исполнитель не приехал на мероприятие из-за просроченного российского паспорта. В ответ на это организаторы попросили артиста вернуть деньги, однако Mr. Сredo отказался, заявив, что представители компании не выполнили всех условий из райдера. По словам организаторов, все требования были соблюдены.

Позже организаторам стало известно, что певцу запрещен выезд из России из-за долгов по налогам и штрафам. В настоящее время полиция проводит проверку.