Mash: состояние Льва Лещенко стабилизировалось

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко удалось остановить развитие редкого заболевания, сообщает Mash.

По информации источника, в конце 2024 года 83-летний певец проходил обследование. Состояние стабилизировалось — его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Отмечается, что государство оплатило Лещенко еще один курс лечения на три месяца за 5,5 миллиона рублей.

Ранее певцу прописали лекарство «Виндамэкс» стоимостью в 1,8 миллиона рублей за упаковку. Из-за проблем со здоровьем Лещенко отказался от концертов на Дальнем Востоке.