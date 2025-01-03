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Сегодня, 20:35

Mash: в Латвии возбудили дело по факту смерти баскетболиста Тиммы

Алина Савинова
Баскетболист Янис Тимма.
Янис Тимма.
Фото Global Look Press
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Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти экс-супруга певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает Mash.

По информации источника, друг спортсмена Марк Пугачев стал свидетелем в деле и собирается дать показания против Седоковой. Он считает, что певица устроила заказное убийство из-за четырех московских квартир, которые Тимма купил за 180 миллионов рублей.

17 декабря тело баскетболиста нашли в центре Москвы. Предварительной причиной смерти 32-летнего латвийца называется асфиксия. Похороны Тиммы состоялись 27 декабря в Риге. Сообщалось, что на траурной церемонии присутствовали родители спортсмена и его первая жена Сана Оши. Седокова не приехала на прощание.

В России Тимма выступал за такие команды, как «Зенит», УНИКС и «Химки». В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.

Источник: https://t.me/mash/60645
Баскетбол
Янис Тимма
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