Mash: в результате перестрелки у офиса Wildberries погиб боец Эльмурзиев

Боец смешанных единоборств Ислам Эльмурзиев погиб в результате вооруженного конфликта, произошедшего у офиса Wildberries в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Эльмурзиев выступал под псевдонимом Цечоев в промоушене Fight Nights. Всего на его счету две победы и два поражения.

Конфликт произошел после прибытия в офис сооснователя компании Владислава Бакальчука. По словам его жены Татьяны Бакальчук, тот попытался незаконно проникнуть в офис. СМИ сообщали о десяти пострадавших и двух погибших.