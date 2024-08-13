Маск заявил, что его интервью с Трампом набрало около миллиарда просмотров

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что его интервью с бывшим президентом США и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом собрало около миллиарда просмотров, сообщает ТАСС.

«Совокупное количество просмотров интервью Трампа и последующих обсуждений в других аккаунтах составляет сейчас около 1 миллиарда», — написал Маск в социальных сетях.

Интервью состоялось 12 августа. Перед началом события Маск сообщил, что соцсеть Х столкнулась с «массированной DDoS-атакой». Из-за этого начало почти двухчасового разговора было задержано почти на 45 минут.

В ходе беседы с Маском Трамп обсудил ряд вопросов внутренней и внешней политики Вашингтона, снова задел вышедшего из президентской гонки действующего главу США Джо Байдена, а также затронул мировую повестку. По словам кандидата в президенты, у ВСУ может быть недостаточно военных кадров для продолжения конфликта. Также он подчеркнул, что большую угрозу представляет не глобальное потепление, а ядерное, пишет Iz.ru.