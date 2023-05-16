Мать Роналду опровергла информацию о том, что колдовала, чтобы развести сына с Джорджиной Родригес

Мать нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Мария Долореш прокомментировала информацию о том, что она колдовала для того, чтобы разрушить брак своего сына с возлюбленной Джорджиной Родригес.

Сегодня, 16 мая, кубинский экстрасенс Мхони Виденте заявила, что мать форварда колдует против Джорджины с целью разрушить отношения пары.

«Я позвонила своим адвокатам, чтобы очистить свое доброе имя ради моей семьи и того, что она значит для меня. Это жуткая новость, в которых говорится об ужасных вещах, которые я совершила, чтобы лишить счастья одного из моих детей. Мое имя никогда не будет выброшено на всеобщее обозрение. Я пойду на крайние меры не только для того, чтобы защитить себя и свою семью, но и чтобы доказать, что все написанное и сказанное совершенно безосновательно», — написала Долореш в соцсетях.

Ранее экстрасенс также заявляла, что португальский форвард завершит карьеру к 2023 году, а после этого возьмет на себя управленческие обязанности в азиатской или европейской команде.