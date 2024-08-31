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Сегодня, 16:14

Мать украинского футболиста Алиева заявила, что не общается с сыном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Алиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Проживающая в Курске мать бывшего полузащитника сборной Украины Александра Алиева рассказала, что не общается с сыном.

Ранее 39-летний украинец поддержал ВСУ, которые в настоящее время ведут боевые действия в Курской области. В своем обращении экс-игрок призвал уничтожать мирное население российского региона.

«Мы не знаем, что там происходит, с ним мы не общаемся, прошу не беспокоить», — приводит слова Марины Алиевой РИА «Новости».

Алиев, родившийся в Хабаровске, в ходе карьеры выступал за московский «Локомотив» и «Анжи». На его счету 28 проведенных матчей за сборную Украины, в которых он забил шесть голов.

Источник: РИА «Новости»
Александр Алиев
Футбол
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