Матыцин будет курировать спорт в должности советника Мишустина

Олег Матыцин будет курировать развитие спортивной отрасли России в должности советника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным. В новом качестве Олег Матыцин продолжит курировать спорт, за который он отвечал в должности министра в предыдущем составе правительства», — сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в ведении Матыцина также будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивному направлению.

Матыцин был министром спорта России в первом правительстве Мишустина с января 2020-го по май 2024 года.