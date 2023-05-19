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19 мая, 16:35

Матыцин призвал допущенных до соревнований россиян не бойкотировать турниры

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно, надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — цитирует Матыцина РИА Новости.

В марте 2022 года Всемирная федерация бадминтона отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В апреле отстранение было продлено на неопределенный срок.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230519/matytsin-1872982016.html
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