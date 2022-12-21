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Матыцин: «Мы заинтересованы в том, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену. Делаем все для этого»

Матыцин рассказал о работе по защите интересов российских спортсменов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о работе по защите интересов российских спортсменов.

«Мы делаем все, чтобы наши спортсмены были максимально защищены и юридически, и социально. Мы заинтересованы в том, чтобы россияне вернулись на международную спортивную арену. Мы видим, что разум, голоса и мнения превалируют в Международном олимпийском комитете и федерациях. Мы верим, что российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях», — сказал Матыцин.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олег Матыцин
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