Матыцин: «Мы заинтересованы в том, чтобы российские спортсмены вернулись на международную арену. Делаем все для этого»

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о работе по защите интересов российских спортсменов.

«Мы делаем все, чтобы наши спортсмены были максимально защищены и юридически, и социально. Мы заинтересованы в том, чтобы россияне вернулись на международную спортивную арену. Мы видим, что разум, голоса и мнения превалируют в Международном олимпийском комитете и федерациях. Мы верим, что российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях», — сказал Матыцин.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.