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Сегодня, 09:22

Матыцин сообщил о стратегии развития спорта в России в условиях санкций

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что организация приложит все усилия, чтобы обеспечить участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях.

«Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, — прерогатива государства. Никакие федерации, при всем уважении, не могут тут диктовать нам эти условия. Это — решение стран, и страны их проводят. Зимой нас ждет Спартакиада», — цитирует Матыцина ТАСС.

II Игры стран СНГ запланированы на 4-14 августа. Они пройдут в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. Игры БРИКС состояться в Казани в июне 2024 года. Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации.

Источник: https://tass.ru/sport/18125625
Олег Матыцин
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