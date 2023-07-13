Матыцин заявил, что Минспорт не возражает против возвращения пива на стадионы

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что организация не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.

«Пиво на стадионах — если будет правильно прописанный регламент, мы не возражаем, — цитирует Матыцина ТАСС. — Не вижу сложностей и каких-то барьеров, чтобы этот вопрос решать с учетом протоколов и обеспечения правопорядка. Есть меры безопасности».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что все клубы выступили за возвращение пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.