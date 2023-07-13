Матыцин заявил, что Минспорт не возражает против возвращения пива на стадионы

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что организация не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.
«Пиво на стадионах — если будет правильно прописанный регламент, мы не возражаем, — цитирует Матыцина ТАСС. — Не вижу сложностей и каких-то барьеров, чтобы этот вопрос решать с учетом протоколов и обеспечения правопорядка. Есть меры безопасности».
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что все клубы выступили за возвращение пива на стадионы.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.