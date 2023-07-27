Матыцин заявил, что Россия и Африка совместно выступают против политизации спорта

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия и африканские страны отстаивают равноправное отношение ко всем спортсменам и выступают против политизации спорта.

«За последние два года подписаны 10 меморандумов о сотрудничестве с нашими коллегами из африканских государств. Мы уже не раз говорили о том, что вместе с коллегами из Африки отстаиваем принципы неполитизации, недопущения дискриминации в спорте. Я очень рад и благодарен коллегам из Африки, что эта позиция всегда четко анонсируется на всех форумах», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не имеют отношения к вооруженным силам или органам правопорядка.

Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 будет принято в октябре.