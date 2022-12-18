Матыцин заявил, что в любой момент может вернуться на пост президента FISU

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что он не планирует навсегда покидать пост президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Он сообщил, что вернется, когда это будет необходимо.

Ранее сообщалось, что Матыцин передал полномочия президента FISU на Эдера и может вернуться на пост.

«У меня нет никаких ограничений по участию в мероприятиях FISU, я активно участвую в работе и информирован о том, что происходит в организации. Держу контакт с коллегами и активно участвую в диалоге с ними», — цитирует Матыцина ТАСС.