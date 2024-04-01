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Майские праздники: когда выходные и сколько нерабочих дней в 2024 году

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ВДНХ.
Фото Известия
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Министерство труда и социальной защиты РФ предложил список праздничных и выходных дней в 2024 году. Постановление было подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда, который выпадает на 1 мая, среду, граждане страны начнут уже в апреле. С 22 по 27 апреля будет шестидневная рабочая неделя, а следом уже идут длинные выходные: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

В связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отдыхать четыре дня в период с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье). А 8 мая, среда, станет сокращенным рабочим днем.

Ознакомиться с производственным календарем, праздниками и выходными в 2024 году в России можно по ссылке на материал «СЭ».

В 2024 году россияне будут работать в общей сложности 248 дней и 118 отдыхать. Год является високосным, поэтому в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше.

новый год. Все праздники и нерабочие дни 2024: производственный календарь года

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