Медведева — про смерть актрисы Заворотнюк: «Ужасная новость»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки Российской Федерации Анастасии Заворотнюк.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

«Соболезнования родным и близким. Ужасная новость...», — написала фигуристка в своих соцсетях.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.

Муж актрисы — пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата «Четырех континентов» в танцах на льду Петр Чернышев.