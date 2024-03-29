Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

29 марта, 12:27

Медведева поблагодарила подростков, которые участвовали в спасении людей в «Крокусе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Евгения Медведева выразила благодарность подросткам, которые участвовали в спасении людей, помогали зрителям выбраться из «Крокус Сити Холла» во время теракта в Подмосковье.

По словам спортсменки, она планирует финансово поддержать семьи погибших в трагедии. Кроме того, она обратилась к юношам и девушкам, которые помогали людям спастись из здания.

«Я хотела бы выразить свое восхищение ребятам, которые рисковали своей жизнью, спасая людей в "Крокусе". И это совершенно юные ребята!

Их имена: Артем Филимонов, 14 лет, Виктория Волчихина, 15 лет, Елизавета Терехова, 17 лет, Ислам Халилов, 15 лет. Ребята, вы — настоящие герои!» — написала Медведева в своем Telegram-канале.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 143 человека. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

Источник: https://t.me/jmedvedevaj_official/1617
Фигурное катание
Евгения Медведева
2
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийского чемпиона и экс-гендиректора «Новосибирска» Перлова подозревают в мошенничестве

Олимпийского чемпиона Перлова арестовали по делу о мошенничестве