Мемориал братьев Знаменских: даты и место проведения в 2024 году

Всероссийские соревнования «Мемориал братьев Знаменских» пройдут в четверг, 6 июня. Турнир состоится на территории Северного спортивного центра в олимпийском комплексе «Лужники».

Следить за «Мемориалом братьев Знаменских» в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Начнется эфир в 15.30 по московскому времени.

Состязания пройдут в рамках «Недели легкой атлетики», которые являются частью профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева спорта». Во время этапов атлетам будут начисляться рейтинговые очки, позволяющие отобраться в финал серии. Решающая стадия пройдет на чемпионате России в Екатеринбурге с 15 по 18 августа, прыгуны в высоту и с шестом будут соревноваться в Златоусте 24 августа.

По итогам турнира участники, занявшие призовые места, получат грамоты и денежное вознаграждение от Всероссийской федерации легкой атлетики.

Соревнования посвящены выдающимся бегунам 1930-х годов Георгию и Серафиму Знаменским.