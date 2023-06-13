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Сегодня, 20:48

Менеджер хоккейного «Спартака» стала жертвой мошенников

Мария Гусева
Telegram Дзен

Мошенники похитили крупную сумму у менеджера хоккейного «Спартака», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, девушка лишилась около 2,5 миллиона рублей, переведя их телефонным аферистам.

23-летней девушке позвонил неизвестный, представившись дознавателем управления по борьбе с экономическими преступлениями. Затем он связал ее по телефону со специалистом Центробанка, который заявил, что на ее имя оформлено несколько кредитов.

Мошенники убедили менеджера «Спартака» перевести все свои деньги на другие счета. Девушка сняла со счета свои накопления и взяла несколько кредитов, после чего перевела деньги злоумышленникам.

Источник: https://t.me/offsider/6350
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