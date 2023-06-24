Мэр Москвы Собянин объявил понедельник выходным днем

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что понедельник, 26 июня, объявлен в столице нерабочим днем.

«Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности», — написал Собянин в Telegram-канале.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.