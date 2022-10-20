Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложения в спорт и технологии

Сегодня, 13:29
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси основал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии.
«Я рад расширить наши корни в Силиконовой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», — приводит слова Месси Bloomberg.
Планируется, что компания будет помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических организаций или в инвестировании в команды.
Компания будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.