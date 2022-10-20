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Сегодня, 13:29

Месси создал инвестиционную компанию в Кремниевой долине для вложения в спорт и технологии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси основал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии.

«Я рад расширить наши корни в Силиконовой долине, и я очень рад, что Play Time будет сотрудничать со смелыми предпринимателями со всего мира», — приводит слова Месси Bloomberg.

Планируется, что компания будет помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических организаций или в инвестировании в команды.

Компания будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-19/lionel-messi-launches-investment-firm-targeting-sports-and-tech
Лионель Месси
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