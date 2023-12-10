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Сегодня, 12:30

Международный день футбола: дата и что за праздник

Международный день футбола ежегодно отмечается 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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В 2023-м году Международный день футбола выпал на воскресенье, 10 декабря.

Международный день футбола ежегодно отмечается 10 декабря. Праздник не имеет официального статуса, поэтому этот день не является выходным. Однако отмечается практически во всех странах мира, ведь этим видом спорта занимаются более 120 миллионов человек.

В 1863-м официальные правила командной игры были закреплены Футбольной ассоциацией Англии. Именно тогда были прописали размеры игрового поля и ворот. В 1904 году была организована Международная футбольная федерация (ФИФА). На данный момент она насчитывает 211 футбольных организаций, включая Российский футбольный союз.

Отмечать праздник 10 декабря предложила Организация Объединенных наций (ООН).

Как правило, в этот день проводятся различные футбольные турниры и товарищеские матчи как на профессиональном, так и на любительском уровне.

Футбол
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