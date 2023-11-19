В воскресенье, 19 ноября, отмечается Международный мужской день.

История возникновения Международного мужского дня

Об учреждении Международного мужского дня впервые стали говорить в 1960-х. Тогда предлагали совместить его с празднованием Дня защитника отечества, который выпадает на 23 февраля. Однако эту идею общественность не поддержала.

В 1999-м американский медик Джероме Тилуксингх выступил с предложением учредить день, который будет напоминать о важности заботы о здоровье мужчин всех возрастов. Ученый решил выбрать для празднования дату 19 ноября, в день рождения своего отца.

Cегодня его отмечают в 60 странах мира.

В чем разница между 19 ноября и 23 февраля?

Большинство россиян считают, что Международный день мужчин отмечается 23 февраля, в День защитника отечества. Но это не верно, так как защитниками отечества являются не только мужчины. Правильно Международный мужской день отмечать 19 ноября.

Когда отмечается в 2023 году?

Международный мужской день в 2023-м выпал на воскресенье, 19 ноября. В этому году все мероприятия будут проходить под тематикой: «Ноль мужских самоубийств».

Традиции и обычаи Международного мужского дня

Праздник был учрежден с целью привлечения внимания к гендерной дискриминации мужчин и определении их роли в семье. Поэтому проводятся различные мероприятия, связанные с этой тематикой. Например, круглые столы, лекции и семинары. В этот день принято благодарить мужчин, которые являются примером для подражания и дарить подарки.