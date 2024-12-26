Боярский — о юбилее: «Рад, что буду на сцене и таким образом удастся увильнуть от всяких официальных празднеств»

Народный артист России, большой поклонник футбола Михаил Боярский, которому сегодня исполнилось 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал, как отпразднует юбилей.

— 70-летие вы отметили на сцене «Ленсовета» — премьерой спектакля «В этом милом старом доме».

— А сейчас у меня два спектакля подряд. 25 декабря — «Ромео и Джульетта», где играю небольшую роль герцога Эскала. 26-го — «В этом милом старом доме».

Рад, что в юбилей буду на сцене и таким образом удастся увильнуть от всяких официальных празднеств. Потом-то, конечно, угощу шампанским коллег и близких друзей. Но все пройдет тихо, по-домашнему. Без шумных торжеств.