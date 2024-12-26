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Боярский: «Мечтаю об одном: чтобы поскорее прошел юбилей, наступил бы 2025 год — а с ним и долгожданный мир»

Александр Кружков
Обозреватель
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Народный артист России, большой поклонник футбола Михаил Боярский, которому сегодня исполнилось 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к собственному юбилею.

— Что для вас эти цифры — 75?

— Ой, я вообще стараюсь избегать разговоров на юбилейные темы. Они мне надоели. Да и невелика фигура. А то ощущение такое, что мне исполняется не 75 — минимум 150.

Знаете, в последнее время часто бываю на юбилеях. Смирнитскому в уходящем году стукнуло 80, Басилашвили и Фрейндлих — 90. У кого-то не круглая дата, но цифры все равно солидные. Краско — 94, Ряшенцеву — 93... На этом фоне мои 75 выглядят довольно скромно.

Правда, я уже сильно подсдал — в отличие от моих старших товарищей, которые до сих пор играют в теннис, работают в театре, продолжают активно сниматься в кино. У них закваска посерьезнее. Я же мечтаю об одном: чтобы поскорее прошел юбилей, наступил бы 2025 год — а с ним и долгожданный мир. Его хотят все — и дети, и взрослые, и старики.

Михаил Боярский. Михаил Боярский: «Я злобный и ворчливый старикашка»

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Михаил Боярский
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