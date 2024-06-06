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Министр спорта РФ Дегтярев: «Россия не собирается выходить из олимпийского движения»

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что у России нет планов выходить из олимпийского движения, несмотря на массовое отстранение отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Из олимпийского движения мы не выходим, мы есть. С той стороны многие хотят, чтобы мы хлопнули дверью, мы этого делать не будем. Эта история подвержена влиянию извне, наши спортсмены испытывают дискриминацию.

Везде мы болеем за наших. Наши спортсмены участвуют в подготовке к Играм БРИКС. Уверен, что наши будут побеждать, а мы будем за них болеть», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Игры стран БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня. В соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 90 стран. Всего будут разыграны 392 комплекта медалей.

Михаил Дегтярев
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