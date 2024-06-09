Министр спорта Дегтярев рассказал, чем занимается на новом посту

Министр спорта РФС Михаил Дегтярев рассказал о том, чем он занимается на новом посту, который он занял в мае 2024 года.

«Считаю, что нужно укреплять вертикаль. Настройки требует управление, в том числе, и в регионах, согласованность действий с региональными министерствами спорта. Мы в ближайший месяц соберем всех глав ведомств из регионов на семинар», — отметил Дегтярев «КП Спорт».

14 мая Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. С 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края. Он является мастером спорта по фехтованию.