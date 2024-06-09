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Сегодня, 18:56

Министр спорта Дегтярев рассказал, чем занимается на новом посту

Виктория Кравченко
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Министр спорта РФС Михаил Дегтярев рассказал о том, чем он занимается на новом посту, который он занял в мае 2024 года.

«Считаю, что нужно укреплять вертикаль. Настройки требует управление, в том числе, и в регионах, согласованность действий с региональными министерствами спорта. Мы в ближайший месяц соберем всех глав ведомств из регионов на семинар», — отметил Дегтярев «КП Спорт».

14 мая Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. С 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края. Он является мастером спорта по фехтованию.

Источник: https://www.kp.ru/sports/society/ministr-sporta-degtyarev-rasskazal-o-tom-chem-zanimaetsya-na-novom-postu/
РФС
Михаил Дегтярев
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