Министр спорта Матыцин заявил о планах пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы

Минспорт РФ пригласит украинских спортсменов для участия во Всемирных играх дружбы и обеспечит безопасность их пребывания на территории России, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории (России), а также равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», — заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, в программе — 27 видов спорта, в том числе олимпийские: баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие.

Москва примет основную часть соревнований, которые преимущественно пройдут на стадионе «Лужники». В Екатеринбурге будут организованы соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо.