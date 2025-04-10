Министр спорта РФ Дегтярев уверен в необходимости возвращения пива на стадионы

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен в необходимости возвращения пива на стадионы.

«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, — они не спортсмены, они болельщики», — сказал в эфире радио «Серебряный дождь» Дегтярев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

17 января первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявлял, что принципиальное решение в вопросе о возвращении продажи пива на российские стадионы уже принято.