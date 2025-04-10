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10 апреля, 18:54

Министр спорта РФ Дегтярев уверен в необходимости возвращения пива на стадионы

Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев уверен в необходимости возвращения пива на стадионы.

«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, — они не спортсмены, они болельщики», — сказал в эфире радио «Серебряный дождь» Дегтярев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

17 января первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявлял, что принципиальное решение в вопросе о возвращении продажи пива на российские стадионы уже принято.

Игроки сборной России Дмитрий Баринов (слева), Антон Миранчук (№19) и&nbsp;Константин Тюкавин (№10) с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде в&nbsp;товарищеском матче против сборной Сербии.«Ведем переговоры с Сирией и Брунеем». Митрофанов — о соперниках сборной России, медиалиге и пиве на стадионах
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Михаил Дегтярев
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