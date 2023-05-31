Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался по поводу ЧП в Ростове-на-Дону

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о ситуации с обрушением трибуны в Ростове-на-Дону, выразил соболезнования и отметил, что ситуация находится на контроле в ведомстве.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с происшествием на гребном канале «Дон». Особо тяжело осознавать, что большинство пострадавших в результате случившегося — дети. Хочу искренне поддержать родных и близких погибшей в результате трагедии. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери.

В настоящее время мы тесно взаимодействуем с региональными органами власти и лично с министром Самвелом Аракеляном в оказании помощи всем пострадавшим. Держу данную ситуацию на личном контроле», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

30 мая на Гребном канале в Ростове-на-Дону в результате обрушения трибун на стадионе во время детских соревнований по футболу пострадало более 35 человек.