Министр спорта РФС Дегтярев поделился мнением о своей новой должности

Министр спорта РФС Михаил Дегтярев рассказал, что думает о своей новой должности.

«Дорожу доверием Президента, это огромный вызов для меня лично. Минспорта, я считаю, самым лучшим, потому что его деятельность охватывает практически всех. У нас физической активностью на нерегулярной основе занимается подавляющее большинство граждан, начиная с детства, а на системной основе — 56 процентов. Это те, кто каждый день, через день или тренируются, или делают зарядки, пробежки», — цитирует Дегтярева «КП Спорт».

14 мая Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. С 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края. Он является мастером спорта по фехтованию.