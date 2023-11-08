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Сегодня, 16:33

Министр спорта Украины подал заявление об отставке

Виктория Кравченко
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Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в Верховную раду заявление об отставке, сообщает ТАСС.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своих соцсетях сообщил, что парламент рассмотрит вопрос об отставке Гутцайта 9 ноября.

О скором увольнении министра стало известно 6 ноября, причины до сих пор не назывались. Гутцайт — фехтовальщик, олимпийский чемпион в командном зачете (1992), заслуженный мастер спорта СССР (1992) и заслуженный тренер Украины (2003). Свой пост он занял в марте 2020 года, с ноября 2022 года возглавил Национальный олимпийский комитет.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19233395
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