Минспорт поддержал идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта РФ поддержало идею отдать приоритет российской музыке на спортивных мероприятиях.

«Мы получили ответ от Минспорта о поддержке нашей инициативы. Минспорт направит рекомендацию в общественные и спортивные организации по использованию в приоритетном порядке музыкальных композиций отечественных авторов патриотической направленности», цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях. Он заявил, что спортивные мероприятия могут стать площадкой для поддержки российских исполнителей.