Минспорт рекомендовал организаторам мероприятий следовать указаниям глав субъектов

Организаторам спортивных мероприятий в России рекомендуется следовать указаниям глав субъектов в вопросах проведения или отмены тех или иных соревнований из-за теракта в Подмосковье.

«В Москве и Московской области отменены спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, организаторам спортивных мероприятий в субъектах Российской Федерации рекомендовано следовать указаниям глав субъектов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минспорта России.

В министерстве считают необходимым отменить все развлекательные мероприятия на спортивных объектах.

«В приоритетном порядке усилить меры безопасности совместно с региональными органами исполнительной власти. Минспорт России выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 115 человек.