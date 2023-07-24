Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 21:00

Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Министерство спорта РФ признало и включило гонки дронов (беспилотных воздушных судов) и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минспорт России также признал видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО («Готов к труду и обороне»).

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки и фиджитал-спорт. Двоеборье — тактическая стрельба и ритм-симулятор признаны спортивными дисциплинами вида спорта «фиджитал-спорт».

В ноябре 2022 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил расширить список обязательных дисциплин комплекса ГТО, включив туда управление беспилотником.

Источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307240092
0
Читайте также
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Мирра Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алиев рассказал о российской поддержке в развитии мини-футбола в Китае