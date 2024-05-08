Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет

Минута молчания объявлена 9 мая в день 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с 18.55 по московскому времени по всей России почтят память павших в ВОВ в борьбе с фашизмом.

Прямую онлайн-трансляцию минуты молчания увидеть на главных телеканалах России: Первый канал, «Россия 1», Пятый канал, РЕН ТВ и другие. Начало прямого эфира — 18.55.