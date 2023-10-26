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26 октября, 10:00

Мишустин предложил рассмотреть идею о проведении Игр ШОС

Виктория Кравченко
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что для поддержки спортсменов необходимо провести игры ШОС совместно с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС — с представителями самых разных государств», — цитирует Мишустина ТАСС.

В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/19118763
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