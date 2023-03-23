Мишустин считает важным сохранение соревновательной практики для российских спортсменов

Сегодня, 14:05
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме отметил важность сохранения соревновательной практики у россиян в условиях международной изоляции.
«Считаю, что самое важное для нас — это сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное», — приводит слова Мишустина ТАСС.
Также премьер-министр отметил, что в России создаются все условия для увеличения внутренних соревнований.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.