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Сегодня, 18:01

Монсон объяснил решение принять ислам жизнью в Башкирии и работой с беженцами из Газы

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джефф Монсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» рассказал, почему решил принять ислам.

«Я думал об этом около пяти лет. Я искал Бога всю свою жизнь. Я вырос христианином, и во что-то я верил, во что-то я не верил, но я подвергал это сомнению и никогда не чувствовал себя комфортно. Но многое во мне изменилось после того, как я оказался в Башкортостане. Я живу в Уфе и у меня здесь много друзей-мусульман. И я просто вижу, как они живут со своими семьями, друзьями, как они относятся друг к другу, как они уважают друг друга, как они любят друг друга», — сказал Монсон «СЭ».

Также боец MMA отметил роль работы с палестинскими беженцами в вопросе смены религии.

«И еще одна вещь, которая на меня повлияла — работа с беженцами из Палестины, из Газы, которые приехали в Россию. Я вижу, как люди, которые потеряли все — и свои дома, членов своей семьи, всю свою жизнь, все еще славят Бога и благодарят его за то, что у них есть. Они все еще заботятся друг о друге, не хотят мстить. Они никогда не говорят о мести. Они просто говорят о том, что хотят жить в мире. И я думаю, если бы эти люди нашли что-то подобное, это могло бы наполнить их сердца радостью. Я хочу быть частью этого. Я изучал это все больше, больше общался с людьми и решил, что это мое будущее», — добавил Монсон.

В 2018 году Монсон получил российское гражданство, а спустя пять лет отказался от американского паспорта. Он переехал в Россию в 2013 году.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.

Джефф Монсон
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