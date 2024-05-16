Монсон предрек развал США: «Америка — это не семья, не единство, не страна»

Боец ММА Джеф Монсон в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о США.

Ранее глава ФЛГР заявила, что страна может прекратить свое существование через 20 лет.

«Америка — это индивидуализм. Важно это понимать. Америка — это не семья, не единство, не страна. Индивидуализм! Важно только, что ты сам делаешь. В США проживает 365 миллионов человек. И каждый борется друг с другом, чтобы заработать больше денег, стать популярным. Везде слышится «я»! Скоро их общество развалится, так жить нельзя», — сказал Монсон «СЭ».

Боец ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российский паспорт.