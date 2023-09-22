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Сегодня, 21:22

Монсон рассказал о своих планах после избрания депутатом в парламент Башкортостана

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Боец ММА Джефф Монсон сообщил «СЭ», что выиграл выборы и станет депутатом в парламент Башкортостана. Боец предоставил «СЭ» свой план действий по развитию региона.

1. Открытие бесплатных мастер-классов для детей и трудных подростков.

2. Встреча с детьми и подростками в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Республики Башкортостан. Дать им возможность потренироваться на занятиях по грэпплингу.

3. Открыть центр помощи уязвимым слоям населения в Черниковке, где жители района смогут получить направление к врачу, найти информацию о работе, жилье, а также получить информацию о лечении наркозависимости и алкоголизма — общедоступный ресурсный центр.

4. Провести встречу с бизнес-элитой Республики Башкортостан по вопросу благотворительной помощи бесплатным школам Джеффа Монсона.

5. Каждые две недели проводить танцы с диджеем по пятничным или субботним вечерам для молодежи 12-18 лет в Черниковке.

В Черниковке открылись дополнительные бесплатные спортивные школы по грэпплингу.

7. Провести мастер-классы по грепплингу и самообороне для солдат из Уфы.

8. Открыть приют для бездомных. питание будет предоставляться ежедневно, а также помощь в поиске постоянного жилья.

52-летний Монсон на данный момент является действующим спортсменом. В сентябре он стал депутатом Государственного собрания — Курултая Башкирии.

Джефф Монсон
ММА
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