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Московский марафон 2023: дата и маршрут проведения

Московский марафон 2023 пройдет в столице 17 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Бегуны во время забега около Кремля
Фото Global Look Press
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17 сентября в столице состоится Московский марафон, который входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Начало — 09.00 по московскому времени.

Участникам будут предложены два маршрута: 42,2 км и 10 км. В 2023 году замер дистанций проведет измеритель AIMS Сергей Корнеев.

Регистрация новых участников пройдет 15, 16 и 17 сентября. Получить номер можно на «Лужниках» в специальном шатре.

Вечером 17 сентября состоится вечеринка, приуроченная к Московскому марафону. Начало сбора — 19.00 по московскому времени. Место — «Мумий Тролль Music Bar» (Новый Арбат, 15). Вход свободный, но необходимо предоставить медаль участника.

Бегуны во время забега в центре Москвы
Фото Global Look Press

Маршрут Московского марафона

Маршрут главного марафона страны пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Участники пробегут мимо главных достопримечательностей Москвы. Среди них: сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.

Лимит времени на прохождение марафонской дистанции составит 6 часов.

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