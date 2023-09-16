Московский марафон 2023: дата и маршрут проведения

17 сентября в столице состоится Московский марафон, который входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Начало — 09.00 по московскому времени.

Участникам будут предложены два маршрута: 42,2 км и 10 км. В 2023 году замер дистанций проведет измеритель AIMS Сергей Корнеев.

Регистрация новых участников пройдет 15, 16 и 17 сентября. Получить номер можно на «Лужниках» в специальном шатре.

Вечером 17 сентября состоится вечеринка, приуроченная к Московскому марафону. Начало сбора — 19.00 по московскому времени. Место — «Мумий Тролль Music Bar» (Новый Арбат, 15). Вход свободный, но необходимо предоставить медаль участника.

Фото Global Look Press

Маршрут Московского марафона

Маршрут главного марафона страны пройдет по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Участники пробегут мимо главных достопримечательностей Москвы. Среди них: сталинские высотки, Большой Театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и Храм Христа Спасителя.

Лимит времени на прохождение марафонской дистанции составит 6 часов.