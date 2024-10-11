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Сегодня, 13:15

Московский марафон: даты и время проведения в 2024 году

Московский марафон 2024 пройдет 12 и 13 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Официальный сайт Московского марафона
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Московский марафон 2024 пройдет в центре столицы 12 и 13 октября. Маршрут забега проложен вдоль набережных Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Старт — Аллея Славы в Лужниках. «СЭ» публикует расписание марафона.

Расписание Московского марафона

11 октября, пятница

14.00-20.00. Регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов

12 октября, суббота

11.00-18.00. Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам для забега на 42,2 км

12.00. Начало работы раздевалок и детской анимации для участников детского забега

13.00-15.30. Детский забег

13 октября, воскресенье

7.00. Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения

9.00. Старт забега

15.45. Закрытие финиша

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