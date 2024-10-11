Московский марафон: даты и время проведения в 2024 году

Сегодня, 13:15
Московский марафон 2024 пройдет в центре столицы 12 и 13 октября. Маршрут забега проложен вдоль набережных Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Старт — Аллея Славы в Лужниках. «СЭ» публикует расписание марафона.
14.00-20.00. Регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов
11.00-18.00. Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам для забега на 42,2 км
12.00. Начало работы раздевалок и детской анимации для участников детского забега
13.00-15.30. Детский забег
7.00. Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения
9.00. Старт забега
15.45. Закрытие финиша